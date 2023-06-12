شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب توصى بعقد اجتماع مع وزيرى النقل والتنمية المحلية لوضع آلية لأكواد الإتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ملف عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) مما يؤدى إلى صعوبة التنقل ومعاناتهم كحق من حقوق الإنسان، في حضور ممثلي محافظات القاهرة والقليوبية ومسئولي مديريات الطرق والنقل بالمحافظتين.

وقررت اللجنة البرلمانية، دعوة وزراء النقل والتنمية المحلية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية لجلسة مشتركة لوضع آلية ورؤية تحتوي علي أجندة ومراحل لأكواد الإتاحة في المحافظات، من خلال عمل كراسة شروط تراعي في العمليات الإنشائية والتنظيمية في بناء الجمهورية الجديدة، علي أن يعقد الاجتماع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وأبدت اللجنة اعتراضها لوزير التنمية المحلية لتغيب ممثل محافظة الجيزة عن الاجتماع.

جاءت تلك التوصيات بعدما أكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة استياءه من غياب الرؤية الواضحة لتنفيذ أكواد الإتاحة، قائلا: " يبدو وكأننا في جزر منعزله وارتجالات مع احترامي للمجهودات الفردية في محافظة القليوبية، والمحدودة من محافظة القاهرة، إلا أن هناك فشلا ذريعا في منظومة الإدارة المحلية بترك تطبيق هذه الأكواد للأهواء وهذه الكارثة سندفع ثمنها غالي".

وشدد النائب محمد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي ضرورة وجود خطة تتضمن مدي زمني لإحلال كل أتوبيسات النقل بالمحافظات المختلفة، وتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب بسام أبو جبل ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتشكيل لجنة بعضوية المجلس القومي ووزيري النقل والتنمية المحلية للوقوف علي تطبيق الأكواد بالطرق ووسائل المواصلات، لاسيما وأن هناك أماكن بها أكود وأخري بدون وثالثه بها أكواد خاطئه، وتم رصدها جميعا.