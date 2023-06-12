شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش استكمال مشروعات الصرف الصحى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب حمدي محمد حسن، طلبي الإحاطة بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى تنيدة وأولاد عبدالله، مركز بلاط- محافظة الوادي الجديد، عدم استكمال محطة المعالجة بقرى الراشدة ومحطات الرفع بقري العونية والراشدة- محافظة الوادي الجديد.

وقال حسن، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة، إن عدم الاستعمال ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومن ثم يجب سرعة إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الخدمة، متابعا:" يوجد 50 ألف مواطن محروم من خدمة الصرف الصحى".

وعلقت المهندسة ميرفت حسين سليمان رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، قائلة: "تم إدراج المشروع في عام 2018 تحت بند الدراسات، وتمت الدراسة بالفعل، وحينما أدرج فى الخطة الاستثمارية كانت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انطلقت بالفعل، ومن ثم تم إدراج المشروع ضمن المبادرة الرئاسية وجارى التنفيذ فى أعمال الانحدار وفقا للجداول الزمنية.