شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "البترول للاستكشاف" : زيادة إنتاج مصر بعد الاكتشافات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله ومشاركة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلا اللجنة نتائج الاتفاقيات والاستثمارات البترولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية.

واستعرض سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات، مشيرا إلى أن عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة 298 بئرا نتج عنها 142 كشفا بتروليا خلال 3 سنوات منها حوالي 30٪ آبار زيت والباقي غاز تتراوح بين 70 أو 65٪ آبار اكتشافات جديدة للغاز.

وقال "رسلان" إن العام الحالي شهد حفر 113 بئر وتم النجاح في كشف 42 بئر أضافت حوالي 70 ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري، مشيرا إلي أن هناك استثمارات استكشافية بقيمة 2 مليار دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي 8 مليار دولار.

وأضاف رسلان أن إنتاج مصر من البترول تزايد إلى 500 الف برميل يوميا وحوالي 300 مليون برميل سنويا وخلال ٥ سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من من الصحراء الغربية، لافتا إلي أن الاكتشافات الجديدة إضافت إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و 3 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتابع "رسلان" أن مصر تستورد 200 الف برميل مكافئ حوالي 20 ٪ من الاستهلاك الداخل ويبلغ إنتاج مصر 6 ونصف مليار وحدة غاز يوميا وعائد الصادرات المصرية من الغاز العام الحالي تبلغ 8 مليار عائد أو ناتج تصدير الغاز

وأعلن رسلان عن 7 مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال 3 سنوات و4 مزايدات في العام الحالي فقط للبحث والتنقيب عن البترول.

وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله على ٤ اتفاقيات للتنقيب عن البترول "الزيت والغاز" بعدد من مناطق الجمهورية حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية)

ووافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)

كما وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس

ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس