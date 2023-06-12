شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بزيادة المخصصات المالية لوزارة الثقافة للنهوض بوعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالتوسع في قصور الثقافة، كما دعا إلى زيادة موازنة وزارة الثقافة حتي تستطيع القيام بدورها في مسألة النهوض بالثقافة.

وقال درويش خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين لمناقشة الوعي الثقافي :" يجب أن يكون هناك توصية تمكن وزارة الثقافة من إلزام المؤسسات بقرارات المجلس الأعلي للثقافة".

وتساءل عن الدور الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم بشأن النهوض بالوعي الثقافي لتلاميذ، مطالبا بوضع رؤية محددة للنهوض بالوعي، وتلزم هذه الحكومة بتنفيذ هذه الرؤية.

ومن جانبها، أشارت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة، إلى أن القانون لا يمكن المجلس الأعلي للثقافة من إلزام الجهات الأخري كوزارة التعليم والصحة بقرارات ".

وتطرقت في حديثه عن المضمون الإعلامي، قائلة: "بدأنا نشاهد دراما تشاهد قضايا مجتمعية هامة وهذا تحسن ملحوظ".

وأشارت إلي أن الهوية المصرية قائمة ولم تضيع، مضيفة: "أي أن استراتيجية الثقافية إن لم تلتزم بالتعليم والوعي لن تنجح".

بدورها قالت ممثلة وزارة التعليم، إن عملية التنمية في العملية التعليمية تبدأ من " كي جي وأن " كما يتم تدريب التلاميذ علي مجموعات كبيرة من القيم والمبادئ وقبول الآخر.

وأشارت إلي أن التلاميذ أصبحوا يعلمون فكرة التنمية المستدامة وهذا بسبب الأنشطة التي تحدث في المدارس ، لافتا إلي أن هناك إدارة عامة بوزارة التعليم للأنشطة الفنية .

وأوضحت أن هناك تعاونا يتم بين وزارات الثقافة والشباب والتعليم لعمل أنشطة للتلاميذ، مشيرا إلي أن هناك أنشطة في الصحافة والمسرح".

وقالت إنه يتم الآن تحديد حصص لمارسة للأنشطة، وبجانب ذلك قد أصدر قرارا أن يكون هناك يوم في الأسبوع لممارسة أنشطة ".