شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب توصي بزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية برج العرب فى الإسكندرية، بحضور جميع الجهات الممثلة بوزارة الصناعة ووزارة النقل والمحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية.

وكان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أكد أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي الإسكندرية، وأكدت وزارة النقل أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين ليقوموا بفتح مدابغ في أماكن أخرى.

وطالب عصام أنه يجب توفير منطقة مرفقة لكل من يحصل علي تعويضات على أن يكون بها ترفيق صحى وصرف صناعى ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها وما هى قيمة التعويضات.