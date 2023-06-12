شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الزراعية: صرف الأسمدة لمنتفعى أراضي هيئة التعمير لحين إصدار عقود تمليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب هشام سعيد الجاهل، طلب الإحاطة الخاص به بشأن امتناع مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية من صرف المبيدات الزراعية لملاك وحائزي الأراضى الزراعية بمركز رشيد - بمحافظة البحيرة، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية.

وقال الجاهل، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، إن هذا الأمر ينعكس على المنظومة وعلى القطاع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وفى نفس الوقت يساهم فى خلق سوق سوداء موازية لبيع المبيدات المغشوشة.

وعقب عباس الشناوى، الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية، قائلا: "أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى منشورا بصرف الاسمدة لمنتفعى اراضى هيئة التعمير بمقتض خطابات تصدرها هيئة التعمير لحين إصدار عقود تمليك مساحاتهم".

فيما استعرض النائب أسامة أنور المصرى، طلب الإحاطة بشأن وقوع بعض المخالفات المالية والإدارية بإدارات التعاون الزراعى والجمعيات المشتركة بمحافظة البحيرة، قائلا:" تفشي وقوع المخالفات الادارية والمالية فى الإدارات والجمعيات الزراعية ووحدات التعاون الزراعى بمحافظة البحيرة مما يؤثر بالسلب على قطاع الإنتاج الزراعي.

وعلق عباس الشناوى، قائلا:"من خلال متابعة الإدارات والجمعيات الزراعية والمراجعة المستمرة لأعمالها تبين وجود مخالفات مالية وقانونية وتم احالتها الى النيابة الادارية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنها حفاظا على دور الجمعيات الزراعية من خدمة قطاع الزراعة.