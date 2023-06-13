حزب الوفد يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، عن موقف الحزب من تقديم مرشح له في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤكدًا أن الأمور لم تتضح بعد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن حزب الوفد يفكر جديًا حتى هذه اللحظة في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهًا أن لديه برنامج كبير وطموح ويجعل الانتخابات مختلفة بغض النظر عن المنافسين المحتملين.

وأشار إلى أن حزب الوفد لايحتاج لمناقشة أحد في أمر خوضه الانتخابات، لأنه قرارًا خاص بالهيئة العليا والهيئة الوفدية والمكتب التنفيذي، لافتًا إلى أنه قرار مؤسسي لأقدم حزب في المنطقة العربية الإفريقية.

ونوه بأن المادة 19 من لائحة الحزب، تنص على أن الهيئة العليا هي من تقرر خوض الحزب الانتخابات الرئاسية من عدمه، وفي حال وجود أكثر من مرشح تنعقد الجمعية العمومية ورئيس الحزب عبد السند يمامة تحصل على أكثر من 50 توقيع بأعضاء الهيئة، للموافقة على أمرين الأول الموافقة على خوض الحزب الانتخابات، والثاني ترشحه.

وذكر أنه في حالة قرار الحزب بخوض الانتخابات سيكون رئيسه هو المرشح الرئاسي، ولكن عبد السند يمامة لم يفصح عن نيته بعد.

وعن مدى تأهل تجربة رئيس حزب الوفد السياسية، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد أنه رأي يخص الهيئة الوفدية والجمعية العمومية لحزب الوفد، مبديًا اعتراضه على توجيه هذا السؤال، وعقب: «كم من رئيس جمهورية فاز بالرئاسة ولم يكن نجمًا في الشارع مثل أردوغان ومحمد مرسي لم يكن أحد يعرفه»-على حد قوله.