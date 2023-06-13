شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تفتح ملف تقنين وضع اليد بمحافظة السويس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تحرير محاضر وتحصيل غرامات من المنتفعين بأراضي وضع اليد بمحافظة أسوان، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراض الزراعية في قرى (محمد عبده، محمد كريم، يوسف السباعى) بمحافظة السويس.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة فتحي، بشأن المطالبة بتغطية مسافة (100) متر من مصرف (فرسيس) نظراً لمروره داخل الكتلة السكنية بقرية السفانية التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن تأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة ري التحدي مركز بدر محافظة البحيرة نظراً لعدم وصول المياه إلى النهايات مما يعرض الأراض الزراعية للبوار.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد حجازي، بشأن، المطالبة بإحلال وتجديد كوبري (بحر سيف) نظراً لتهالكه، ولكونه المدخل الرئيسي لقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعدم استكمال أعمال تأهيل وتبطين ترعة (أم خليفة) بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.