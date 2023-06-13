شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب تتابع اليوم المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، متابعة المشروعات الممولة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإسكان والمرافق والتعمير والتي سبق أن وافق عليها المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، وهــــي:

1- اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر الموقع بتاريخ 3/3/2021.

2- اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ــ الأقصر الموقع بتاريخ 3/3/2021.

3- اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

4- اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية الممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022.

5- اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلاً ائتمانيًا الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.