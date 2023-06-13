شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "التضامن بـ النواب" تناقش استراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة، علي رأسها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود إستراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين و تنشئتهم بشكل سوي.

كما تناقش اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر انعقاد لجنة الأسر البديلة في تحديد موعد دوري سواء شهري أو كل شهرين على الأكثر لانعقاد اللجنة ومناقشة طلبات الكفالة المقدمة.

فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تطوير قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في إحلال وتجديد بيت ثقافة زنين رغم الموافقة على إعادة التخصيص، وكذا بيت ثقافة صفط اللبن بنطاق حى بولاق الدكرور – محافظة الجيزة .