شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تبحث رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لدراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات.

جدير بالذكر، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير، بوضع رؤية واضحة وسياسة محددة للعرض على رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة قيام الجهاز بوضع خطة قصيرة الأجل في إطار الهيكلة التي يقوم بها الجهاز حاليا لتوفير الموظفين في المكاتب حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل.

وشددت اللجنة على التواصل مع وزارة الخارجية ووزارة قطاع الأعمال العام لوضع خطة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للخارج، وتحديد مهام الجهاز وخاصة بعد تعديل التعريفات الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لمنع التداخل وتحديد الاختصاصات بين الجهاز والجهات ذات الصلة.