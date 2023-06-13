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إعـ.دام صدام حسين.. محامي الرئيس العراقي يكشف سر عدد العقد في حبل المشنقة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عدد العقد في حبل المشنقة الذي أعدم به الرئيس الراحل.

وقال الدليمي، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية"، إن عدد العقد في حبل المشنقة "بلغ 39 عقدة"، موضحا أنه نفس عدد الصواريخ التي أطلقها صدام حسين على إسرائيل.

وتحدث المحامي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعدام صدام حسين والعرض الأمريكي الأخير للرئيس العراقي الراحل.

وأوضح خليل الدليمي أن واشنطن عرضت على صدام حسين إطلاق سراحه واعتزاله السياسة، مقابل رسالة يكتبها للشعب العراقي يطلب فيها وقف القتال والمقاومة والتفاوض مع القوات الأمريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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