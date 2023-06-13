شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصيف يبدأ فلكيًا في دولة الإمارات الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

يبدأ فصل الصيف فلكيًا في الإمارات الأسبوع المقبل بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في معظم مناطق الدولة، ويتجاوز فيه طول النهار 13 ساعة و45 دقيقة، ويستمر 3 أشهر.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، لـ24، إن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي للعام 2023 يبدأ في 21 يونيو (حزيران) الجاري عند الساعة 6:58 مساء، إذ تتعامد الشمس على مدار السرطان أقصى موقع لها نحو الشمال، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد، ومنها المناطق الجنوبية الغربية من الدولة.



وأضاف الجروان أن طول وقصر النهار يكون متزامنًا مع موعد الانقلاب الشمسي، ففي الإمارات يتجاوز طول النهار 13 ساعة و45 دقيقة، في الفترة ما بين 18 حتى 24 يونيو (حزيران) الجاري، فيما يتزامن موعد ذروة طول الليل وقصره مع تعامد الشمس على مدار السرطان عند بداية الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.



درجات الحرارة



وتوقع الجروان أن تتراوح معدلات درجات الحرارة خلال فصل الصيف بين 43 درجة مئوية نهارًا، و28 ليلًا، مع أجواء جافة واحتمالات لتشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية لتتجاوز 50 درجة مئوية نهارًا في بعض المناطق، وذلك في النصف الأول من الصيف الذي يستمر حتى 10 أغسطس (آب) المقبل.



وتابع "أما النصف الثاني من الصيف والممتد حتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي، تتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية"، مشيرًا إلى أن الصيف ينتهي فلكيًا في 22 سبتمبر (أيلول) ليبدأ فصل الخريف، إذ تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.