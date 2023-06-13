انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار



في الجنوب:سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار