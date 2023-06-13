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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,750 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 145,500 لكل 100 دولار
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MO Nasa

MO Nasa

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