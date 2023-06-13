انت الان تتابع خبر انخفاض بالحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

