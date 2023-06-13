انت الان تتابع خبر اكتشاف مخلفات حربية محرمة دولياً في إقليم كردستان.. 16 ضحية منذ 2003 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الشؤون الفنية في المؤسسة علي ميران إن الفرق التابعة إلى المؤسسة مستمرة في البحث عن المخلفات الحربية على الرغم من وجود العديد من العوائق منها ضعف الإمكانيات المادية وعدم توفر وسائل النقل، إذ لا تستطيع الفرق الانتشار في معظم مناطق الإقليم.وأضاف أن هناك 18 فرقة تستطيع العمل من أصل 35 فرقة بسبب العوائق التي تعرقل إكمال عملية تطهير كل مناطق الإقليم وتسبب البطء في تنفيذ هذا العمل.

وبين أن المساحة الملوثة بالمخلفات الحربية والألغام المتبقية في أربيل والمحافظات الأخرى تبلغ 258 كيلومترا مربع.

ولفت ميران إلى اكتشاف مخلفات حربية تحوي مادة (النابالم) المحرمة دوليا تعود لحقبة ثمانينيات القرن الماضي من صاروخ أرض جو منطلق من طائرة حربية، إذ تم اكتشافها قبل أسبوعين في إحدى مناطق دهوك.

وأشار إلى أن إحصائيات حوادث الألغام في الإقليم منذ بداية 2003 وحتى الآن شهدت تسجيل (16) ضحية من قتلى ومعاقين وإصابات مختلفة، حيث تم تسجيل آخر حادث قبل 10 أيام لشخص من جومان في أربيل تعرض لإصابات بسبب انفجار لغم. وأوضح ميران أن الاتفاقية الخاصة بالألغام المضادة للأشخاص تنص على إعلان العراق خاليا من الألغام عام 2018 ولكن تم تمديد المدة من 2018 إلى 2028 نظرا لعدم توفر الإمكانيات الكافية لتطهير الأراضي وقلة الدعم من الحكومة والجهات الأجنبية الممولة، بحسب الصحيفة الرسمية.

