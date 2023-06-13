انت الان تتابع خبر التخطيط تفند تقرير دولي بشأن بطالة العراق: هذه أخر الاحصائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت إحصائية نشرها موقع World of Statistics أن العراق أصبح ثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، إذ بلغ 15.55 ٪.

وبين الموقع أن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، واصفا الأمر بأنه "مثير للقلق".



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "آخر إحصائية للبطالة في العراق كانت نسبتها 16.5 % لعام 2022"، مبينا أننا "لا نعرف موقعنا بالعالم من حيث نسبة البطالة".

وأضاف أن "نسبة البطالة ارتفعت عما سجل في عام 2018 التي كانت 13.8 %"، مبينا أن "الارتفاع خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة أسباب عديدة، وهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي وأسعار النفط وتوقف المشاريع في عامي 2020 و2021 بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها البلد".

وأشار إلى أن "هناك معالجات لتقليل هذه النسبة من البطالة من خلال تعيينات الأوائل وحملة الشهادات العليا في الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص لتحقيق شراكة معه لخلق فرص حقيقية لعمل الشباب، فضلا عن وجود ستراتيجية وتوجه جاد نحو خطط التنمية الاقتصادية ضمن توجهات الحكومة"، بحسب الصحيفة الرسمية

