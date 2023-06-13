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ألمانيا.. التضخم يهبط لأدنى مستوى في 15 شهرا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء إن الأسعار انخفضت بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مايو، بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة في أبريل.

التراجع في معدل التضخم، بحسب القراءة الأخيرة التي أصدرها مكتب الإحصاء الألماني، جاء مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، ومع ذلك فإنه لا يزال في مستويات مرتفعة وبعيدة عن المعدلات المستهدفة في منطقة اليورو عند 2 بالمئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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