شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلف شمال الأطلسي يبدأ أهم مناوراته الجوية في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، أهم مناوراته الجوية والتي تضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الأطلسي وشريكة له، بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف.

وتستمر تدريبات عملية "إير ديفندر 23" حتى 23 يونيو ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص، وذلك بتنسيق من ألمانيا.

وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي.

وستشمل المناورات تدريبا عملياتيا وتكتيكيا، خصوصا في ألمانيا وأيضا في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا.

واوضح قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إينغو غيرهارتس، أثناء تقديمه التمرين إن هذه التدريبات لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، علما أن فكرة إطلاقها تعود لعام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.