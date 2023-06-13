شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادة المركزية الأمريكية: إصابة 22 فردا في حادث مروحية شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حادث وصفته القيادة المركزية الأمريكية بـ "المؤسف"، أسفر عن إصابة 22 من أفراد الخدمة، جراء سقوط مروحية شرقي سوريا.

القيادة المركزية الأمريكية أكدت، في بيان، أن "حادث الطائرة تسبب بإصابات بدرجات متفاوتة لأفراد الخدمة الأمريكية".



وأضافت أن "أفراد الخدمة يتلقون العلاج جراء إصاباتهم، وتم إجلاء 10 إلى مرافق رعاية خارج منطقة القيادة المركزية الأمريكية".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن التحقيق لا يزال جاريا في أسباب الحادث، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية.