شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: قرار الرئيس السيسى بشأن المقابر التراثية "تاريخى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، مؤكداً أنه قرار تاريخى يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقيمة التراثية للقاهرة القديمة وتقييم الموقف، بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر .

وقال النائب تيسير مطر، إنها تعد خطوة ممتازة تؤكد حرص الدولة على التراث وتقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق ، وهو الأمر الذي يأتي لتطوير المناطق العشوائية وتحويل المناطق بمشهد حضاري بديلا عن العشوائيات المنتشرة في هذه الأماكن، بسبب المساحات الشاسعة التي لم تخضع للتطوير لفترات طويلة.

وكان قد صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.