النائب هشام الحصرى: لا بد من وجود عنصر بشرى معد لتنفيذ السياسات الحديثة

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية مشاركات الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات والقوى السياسية لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون، أن الحوار يستهدف الاستماع لوجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

وذكر أن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة، معقبا أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، منوها إلى أنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمه القطاع الزراعي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت الزراعه في الصادرات بنسبة 18%، منوها إلى أن دعم القيادة للزراعة ساهمت في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدد وافر من فرص العمل.

وأكمل أن هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرا إلى الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية، وأيضا نقص العمالة والأدوات الحديثة.

وشدد على أنه لابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالبا التعاون بين الوزرات فيما يخص أى منتج زراعى يخص الأمن الزراعى القومي.