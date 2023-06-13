شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر اتفاقيتين دوليتين لتحديث الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين، لتحديث خط المترو الأول والثاني، وتضمنت الاتفاقية الأولى الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و 356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

كما وافق مجلس النواب أيضا اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو ، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، والموافقة علي نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023.