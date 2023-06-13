شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يقر تشريعا بتعديل مسمى أكاديمية ناصر العسكرية بما يتوافق مع رفع مستوى كفاءة رجال القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، نهائيا.

وتضمنت استبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية" بمسمى " أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا " أينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفي أي قانون آخر.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع القانون جاء مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 128 لسنة 1981 بإنشاء أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وذلك في ضوء المراجعة المستمرة والتحديث الدوري لكل شئون القوات المسلحة لحرصها الدائم على حسن إعداد رجالها ، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، بتطوير وتحديث الدراسات العليا داخل الأكاديمية لترتبط بالدراسات ذات الطابع الإستراتيجي الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

وأضاف "العوضي" أن اللجنة رأت أن مشروع القانون المعروض جاء تأكيد لحرص القوات المسلحة علي أهمية إعداد وتأهيل رجالها ورفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بتطوير وتحديث نظام الدراسات العليا داخل الأكاديمية في كل ما يرتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وكذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بوظيفتها على أكمل وجه.