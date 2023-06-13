شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طلابى حصل على المركز الأول بمسابقة البرلمان المدرسى تحت قبة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شرفات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، استقبال وفد طلابى من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمجلس النواب، من الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة البرلمان المدرسى العام قبل الماضى، وحصلوا على المركز الثالث فى نفس المسابقة هذا العام.

ورحب رئيس مجلس النواب، بالوفد تحت قبة المجلس، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وتأتى هذه الخطوة تحقيقاً لرفع الوعى الشبابى والطلابى بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية، ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.