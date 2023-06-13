شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية بالنواب.. أبرزها التوسع فى برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها بعد ان أكدت اللجنة التشريعية فى تقاريرها حول الاتفاقيات عدم وجود اى مخالفة بها للدستور والقانون وأن طريقة إقرارها تخضع لموافقة مجلس النواب وجاءت الاتفاقيات كالتالى

1- اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الخطة والموازنة

2- نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئؤن الافريقية

3-اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023،وتم احالته الى لجنة مشتركة من من لجنة التعليم ومكاتب لجان الشئؤن الافريقية والخطة والدفاع

4-اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكاتب لجان الشئؤن الاقتصاية والمشروعات الصغيرة