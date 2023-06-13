شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد أولويات الاستثمارات بالحوار الوطنى يبرز جهود الدولة فى الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن محور الاستثمارات العامة من المحاور المهمه الذي بُذل فيه مجهود كبير من قبل الدولة.

وتابع سامي:" الدولة قامت بضخ الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية، والحكومة عقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية المهمه خلال الفترة الماضية، بحيث يحوز الاستثمار الخاص على أغلبية الاستثمار الكلي.

وأشار سامي؛ إلى أن الحوار الوطنى يركز على دور الصندوق السيادي ووثيقة سياسية ملكية الدولة.

جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.