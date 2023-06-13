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النص الكامل لمشروع قانون إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك بعد موافقة النواب نهائيا

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه اليوم بالجلسة العامة.

 

والى نص مشروع القانون

 

المادة الأولى

 

يلغى القانون رقم 1 لسنة 1974  بشان  إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنميةوالاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983  والقانون رقم 84 لسنة 2016  بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى البنك الزراعى المصرى  

 

المادة  الثانية

 

يعد  المصرف  الاتحادى العربى  للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي "والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار اليه

 

ويسرى على البنوك المنصوص عليها  فى الفقرة السابقة من هذه المادة احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار اليه

 

 المادة الثالثة

 

تستمر  مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقراروان تلتزم تلك البنوك بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به  ولمجلس ادارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدد اخرى لاتجاوز فى مجموعها  سنتين

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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