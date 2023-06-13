شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد المحور الاقتصادى: هناك رغبة حقيقية لحل مشكلات الزراعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء بالحوار الوطني يؤمن بشكل قوي بأن الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قد قرر تخصيص لجنة للزراعة انطلاقا من أهميتها في ملف التنمية.

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والامن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، إنه لا بد مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته ٢٩ فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية.

وأشار إلى أن هناك رغبة في استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له في تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعي بعد تحوله إلى بنك تجاري.

وتابع: علينا ألا نهمل أي فكرة تطرح في الحوار، ونحن نستمع إلى كل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.