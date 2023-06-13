شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بمجلس الشيوخ: الاستثمار بشركات القطاع العام أكثر من العائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة لإجراء حوار وطنى، ولمجلس أمناء الحوار الوطنى على إتاحة الفرصة له للمشاركة، مضيفا :" أنا بشكر إدارة الحوار على إتاحة الفرصة لرجل مثلى عاصر 6 جمهوريات فى مصر وأتطلع للحديث عن الجمهورية الجديدة".

وأضاف عياد خلال كلمة له في الجلسة التى تعقد بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، الى أن هناك أكثر من 282 شركة قطاع عام، وأن الاستثمار فى هذا الجمع من الشركات أكثر من العائد على الاستثمار، متسائلا أين نرى عائد هذا الاستثمار؟.

وتابع :" حان الوقت لنواجه المشكلة واقتحامها حتى نجد لها حلا، صبرنا كثيرا وهذا القطاع أصيب إصابة كبيرة منذ عام 1967 ولم يكن له أن ينافس ولم يكن له القدرة على المنافسة بعد التغيير فى الفكر الاقتصادي".

وطالب المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقانون واحد يحدد العلاقة بين أصحاب رأس المال والمتعاملين مع الشركة والحكومة.