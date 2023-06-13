شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: تعديل مسمى أكاديمية ناصر العسكرية يتماشى مع حرص القوات المسلحة على حسن إعداد رجالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع القانون جاء مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 128 لسنة 1981 بإنشاء أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وذلك في ضوء المراجعة المستمرة والتحديث الدوري لكل شئون القوات المسلحة لحرصها الدائم على حسن إعداد رجالها ، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، بتطوير وتحديث الدراسات العليا داخل الأكاديمية لترتبط بالدراسات ذات الطابع الإستراتيجي الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

واضاف "العوضي" أن اللجنة رأت أن مشروع القانون المعروض جاء تأكيد لحرص القوات المسلحة علي أهمية إعداد وتأهيل رجالها ورفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بتطوير وتحديث نظام الدراسات العليا داخل الأكاديمية في كل ما يرتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وكذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بوظيفتها على أكمل وجه.

وتضمنت استبدال مسمى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية" بمسمى " أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا " اينما وردت في القانون رقم 128 لسنة 1981 بإصدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وفي أي قانون أخر.