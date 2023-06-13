شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. انطلاق مناقشات دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة، بمناقشات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن محاور الحوار الوطني.

وعقد المحور السياسي بالحوار الوطني الأحد الماضي، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وبعد غد الخميس الموافق 15 يونيو 2023، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.