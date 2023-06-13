شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الحصرى: توفير مستلزمات الإنتاج والائتمان الزراعى بمناقشات لجنة الحوار الوطنى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها اليوم، على فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف المشاركة خاصة وأن القطاع يحظى باهتمام كبير في ظل التحديات الحالية، والتي فرضتها تداعيات الحرب الروسيه -الأوكرانية، وجائحة كورونا.

وأشار إلى أن اللجنة ستطرح على مائدتها غدا لدعم التنمية الزراعية، كيفية توفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية وتوفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة من خلال مناقشة دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس أيضا تطوير التعاونيات الزراعية بصفتها أساس تطوير القطاع وتوسيع الرقعة الزراعية بما يساهم في الوصول بعائدات الصادرات إلى هدف الـ100 مليار دولار.

وأكد أن دعم الفلاح ووضع سعر عادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب سيكون من بين أعمال اللجنة، علاوة على مناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية، والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التي أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها وتأمين احتياجاتنا بها لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى.