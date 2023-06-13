شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الخطة والموازنة" بالنواب يطالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

واقترح "الفقي " خلال كلمة بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إعادة النظر فى صياغة استراتيجية إدارة الدين العام مما يجعل الدين العام أكثر استدامة، مضيفا : " هناك وحدة لإدارة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ لـ ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها".

وطالب بإعادة النظر فى منظومة الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أنه خصص لها ٢٧ مليار جنيه فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد، وأن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.