شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تعرض "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. ماذا حدث فى 13 يونيو 2013؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واستعرضت أحداث الثالث عشر من يونيو 2013.

عاشت مدينة الإسكندرية أجواءً عصيبة ولحظات فارقة بفعل الصدام الدموي بين أعضاء حركة تمرد وجماعة الاخوان ، ففي منطقة أبو سلطان شرق المدينة الساحلية شهدت الشوارع والأزقة اقتتالا بالأسلحة البيضاء والخرطوش في صراع كاد يصل بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل عدد من الأهالي للسيطرة على الوضع المتفاقم .

ما جرى في الإسكندرية كان حديث مصر من شرقها إلى غربها خلال ساعات هذا اليوم، وسط مطالبات جهات متعددة بضبط النفس والالتزام بالعمل السلمي.

علي صعيد متصل، كانت أزمات الكهرباء والوقود ومعها اعتصام المثقفين في تواصل دون بوادر للحل والحسم.