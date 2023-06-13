انت الان تتابع خبر احداهن شاركت بمسلسل "يوسف الصديق".. إيران تأمر بالقبض على فنانتين بسبب الحجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوردت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن محكمة الثقافة والإعلام، وبعد الاستماع إلى دفاع الفنانة آزادة صمدي ومحاميها، أصدرت أمر قبض بحقها لارتكابها جريمة "خدش الحياء العام من خلال خلع الحجاب" خلال مشاركتها في حفل تأبين لأحد الممثلين.



وأضافت الوكالة أيضاً أن المحكمة أصدرت أمر قبض بحق الفنانة ليلا بلوكات بتهمة "خدش الحياء العام من خلال خلع الحجاب، ونشر صورها على صفحتها الشخصية في الفضاء العام".

يذكر أن الفنانة ليلى بلوكات من مواليد عام 1981 في العاصمة طهران، ولمعت ممثلةً في عالم التلفزيون والسينما الإيرانية بسرعة، وتدرجت سلم النجاح حتى وصلت الى قمة الإبداع في المسلسل الشهير "يوسف الصديق" الذي مثلت فيه دور نفرتيتي زوجة الفرعون أمنحوتب الرابع (الذي أصبح لاحقا إخناتون).