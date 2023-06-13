شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة طاقة النواب تكشف مناقشة 54 اتفاقية دولية فى قطاع البترول باستثمارات 8.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن مناقشة اللجنة البرلمانية وإقرارها نحو 54 اتفاقية دولية فى قطاع البترول، بإجمالى استثمارات قدرها 8.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمُخصصة لنظر 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، في ضوء تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشارت "رمضان" إلى أهمية إسهامات قطاع البترول على الناتج المحلى الإجمالى، والتي ربما تراجعت قليلا بسبب انعكاسات الأزمات العالمية ومنها فيروس كورونا المستجد، لكننا نأمل فى مساهمة هذه الاتفاقيات فى عودة الإسهامات الكبيرة لهذا القطاع فى الناتج المحلى.

وخلال المناقشات، طالب النواب بأهمية أن يكون هناك دور مجتمعى للشركات التي تنقب عن البترول في تنمية البيئة المحيطة بها، وهو ما أكد عليه النائب محمد زين الدين، مشيراً إلي افتقاد "إدكو" بالبحيرة للدور المجتمعي لشركات التنقيب في المراكز المحيطة. وطالب البرلماني بتشغيل أبناء المحافظات في هذه الشركات وتسهيل توصيل الغاز للمنازل من جانب آخر.

الأمر الذى أكد عليه النائب أسامة المصري، معرباً عن أمله في أن يكون هناك دورا مجتمعيا تنمويا في شركات التنقيب عن البترول، وكذا التعاقد مع عمالة من داخل نطاق المحافظة التى يقع في إطارها التنقيب.

بدوره أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تصدير المشهد الإيجابي لاهتمام الدولة بالتنقيب عن مواردها الحقيقة والتي تنعكس إيجابيا في توفير العملة الصعبة، لافتاً إلي إننا في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة وتنمية الموارد الحقيقة.

وتساءل النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، عن انعكاسات اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، في الموازنة، مُطالباً بإيفاد المجلس النيابي بحجم الاكتشافات الأخيرة وانعكاساتها. كما تساءل البرلماني عن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في الوقت الذي أصبحت فيه مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعي.

أيضا ثمن النائب علاء قريطم، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ"المنقذ" للثروات المصرية لاسيما بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، ليصبح لدينا قيمة مُضافة، والتي لولاها تكبدنا فاتورة دولارية باهظة.

ووجه النائب رسالة للشعب المصري مفادها " الصبر، جميع مؤسسات الدولة تعمل علي قدم وساق، وتسير الدولة في خطي سليمة رغم التضخم العالمي، وعلي الجميع الحفاظ علي مشاعر المواطنين".

وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة رحاب الغول، علي نصيب أبناء الصعيد وشبابها من التشغيل في شركات البترول خاصة أن هناك تعيينات تتم بـ"المحسوبية" علي حد وصفها دون وجود إعلانات لمسابقات تجري للتعيين. واعتبرت البرلمانية أن وزير البترول "منعزل" وكأنه يعمل وحد.