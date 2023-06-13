شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ زراعة بالحوار الوطنى: مصر حققت قفزات نوعية فى المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، المناقشات الجادة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية قطاع الزراعة فى مصر.

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، إنه يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، واسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة.

وشدد على أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع في مجال الزراعية، وبالتالي يجب التحديث من ناحية المدخلات سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوى، وخاصة القناوي المحسنة، مع زيادة الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.

وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعي ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل في المحاصيل بما يسهم في سعادة وتشجيع الفلاحين، وطالب الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية في ظل النهضة الصناعية الغذائية.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى، مشددًا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات على المشاركة في السوق، وليس للحشد فقط، ولكن لا بد من مشاركتهم ودخولهم في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير.