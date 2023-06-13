شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الشعب الجمهورى" بالحوار الوطنى يطالب بتنظيم الأسواق والرقابة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم سالم ممثل حزب الشعب الجمهورى بالحوار الوطنى، أن وثيقة مليكة الدولة حددت الرؤية والتوجه العام، وتميزت بطرح فكرة المرونة والتعديل، مشددا على ضرورة الدخول في توصيات هذه الوثيقة بشأن تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وما يتعلق بالمرونة بشأن القطاعات المذكورة بالوثيقة، خاصة في ظل مناخ التنافسية.

وأشار ممثل الشعب الجمهوري، إلى ضرورة الاهتمام بمعايير الحكومة لتوفر البيئة المناسبة للاستثمار ودرج الكيانات التابعة للدولة، والعمل على اعتماد معايير واضحة فيما يتعلق بقياس القياس العام حتى لا تميل إلى الشكلية، مطالبا بتطبيق معايير المسئولية بشأن الإنفاق والقطاعات التي يجب التركيز عليها ومن بينها القطاعات الإنتاجية والمتعلقة بالتكنولوجيا والمعلومات.

جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.