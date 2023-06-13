انت الان تتابع خبر عالية نصيف توجه رسالة للسوداني: هناك "ظلم وطغيان" لموظفي مصافي الوسط (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في بيان ورد للسومرية نيوز، "نداء الى كل موظفي مصافي الوسط حيث يصلنا يحصل لكم من "ظلم وطغيان"، وهنا أوكد ان كل المعلومات التي تحدثت عن قيام موظفي مصافي النفط بأرسال معلومات لي شخصياً حول صفقات الفساد، غير صحيحة"، مشيرة الى ان "كل الموظفين الموجودين في المصافي ليس لدي أي علاقة بهم".وأضافت انها "تمتلك مصادر خاصة على مستوى عالي ليس على مستوى موظف بسيط"، لافتة الى انه "عند استجواب مدير عام شركة مصافي الوسط، فانه تم فتح ملفات خطرة وكبير جدا لا يمتلكها الموظف العادي".

وتابعت، "أتمنى ان يصل الظلم والطغيان والإجراءات التعسفية بحق الموظفين وقطع الارزاق الجماعية الذي يتعرض له موظفي مصافي الوسط من قبل عائد جابر عمران الى رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة".

وأوضحت، "نؤكد مرة أخرى ان الموظفين ليس لهم علاقة بحيتان الفساد ولا سرقة الأموال من مصافي الوسط وليس لهم علاقة بالأدوات التنفيذية الموجودة بكادر نفط الوسط المتواطئين بالفساد".