انت الان تتابع خبر "أوبك" تكشف عن توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، انها "أبقت على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا".

وأضافت ان "إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في ايار ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى بالمنظمة".



وحذرت المنظمة من أن "الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام".