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"أوبك" تكشف عن توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، انها "أبقت على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا".

وأضافت ان "إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في ايار ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها ودول أخرى بالمنظمة".


وحذرت المنظمة من أن "الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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