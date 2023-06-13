انت الان تتابع خبر بمشاركة المحترفين.. اسود الرافدين يواصلون استعداداتهم لمواجهة كولومبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "شارك في تدريبات اليوم (26) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، فهد طالب، أحمد باسل ، مناف يونس ، مصطفى ناظم ، الآي فاضل ، سعد ناطق ، شيركو كريم، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، مهند علي ، همام طارق ، بشار رسن، أمجد عطوان ، زيدان إقبال ، حسين علي ، أيمن حسين ، أمير العماري ، حسين علي ، باشانغ عبدالله، أسامة رشيد ، الآن محي الدين ، علي فائز ، فرانس ضياء ، كيفن يعقوب و اندريه السناطي".وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن يلتحقَ بتدريبات المساء المحترفُ في صفوف سلوفاكو التشيكي "ميرخاس دوسكي" بعد وصوله صباح اليوم الثلاثاء الى إسبانيا".

على صعيدٍ متصل، التقَى النائبُ الثاني لرئيس اتحاد الكرة "يونس محمود" رئيس الوفد العراقيّ في معسكر إسبانيا المدربَ "خيسوس كاساس" من أجل متابعةِ احتياجات المنتخب الوطنيّ، ومناقشة رؤية الجهاز الفنيّ المستقبليّة، بضمنها المعسكراتُ والمشاركات المقبلة ، حيث يشارك المنتخبُ الوطنيّ في بطولةِ كأس ملك تايلاند في أيلول المقبل، وكذلك بطولة الأردن الدوليّة في تشرين الأول القادم، إضافةً الى فترة التوقف الدولي في تشرين الثاني قبل الدخول في منافساتِ كأس آسيا في قطر وتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026، وفق البيان.

