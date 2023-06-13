شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بالتوسع الرأسي في المحاصيل الزراعية وتوفير تعليم فني قوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بضرورة التوسع الرأسي في المحاصيل الزراعية من خلال استنباط سلالالات جديدة، مع توفير تعليم زراعي فني قوي وتعليم جامعي زراعي قوي .

وقال خلال كلمته بالحوار الوطني حول ملف الزراعة وتحقيق الامن الغذائي، إن لا بد من جلسة لكل مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة والعلوم المصرية والربط بينها بشكل كبير، والخروج باكاديمية قادرة على ادارة الملف الزراعي في مصر بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وذكر أن التسعير نتاج سياسات مختلفة، والدولة نجحت في دعم العنصر النيتروجيني، ولكن يجب الاستفادة من الصناعات وتوفير الأسمدة الفسفوتاتية.

وفيما تعلق بالمبيدات، قال إنه لا يوجد أي صناعات فعالة في مصر، ولا بد من دعم فني من خلال منظومة الارشاد الزراعي، مطالبا بتقسيم إداري لوزارة الزراعة عبر 3 هيئات مستقلة والحفاظ على المحاصيل .