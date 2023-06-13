شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بالحوار الوطنى بتعديل القوانين المرتبطة بالزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جميلة ذكى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة في ملف الزراعة والأمن الغذائي، من خلال الوعى والإدراك المبكر بالنسبة للمشاريع القومية ومحاولة زيادة الرقعة الزراعية ورقمنة الزراعة والتحول والتكنولوجى.

وتطرقت خلال مشاركتها في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون»، للحديث عن تحديات الأمن الغذائي، والتي أشارت إلى أن أبرزها الإتاحة والتسعير وجودة المنتجات الغذائية.

وذكرت أن سياسات التسعير للمنتجات الغذائية الأساسية تحتاج إلى إعادة النظر، كما أن التسعيرة الجبرية للمنتجات الأساسية أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، خاصة للمنتجات التي لا يخلو منها أي بيت.

وتابعت: "الوعى أنقذنا من الكثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب دول العالم، لكن بالتأكيد مازال هناك تحديات عديدة في الأمن الغذائي"، مؤكدة أن قانون الزراعة رقم ٥٣ والقوانين المرتبطة بالزراعة، أصبحت قديمة وعاف عليها الزمن، لذا لابد من تعديلها بما يتناسب مع التطور الحالي في قطاع الزراعة.

وأشارت إلى أن آليات ضبط السوق ستعطينا أفضل جودة بأحسن سعر مع دخول الشركات الصغيرة والناشئة فى سوق المنتجات الغذائية الأساسية، مضيفة أن ذلك الأمر يتحقق بالإدراك التشريعي للأمن الغذائى، بمعنى أنه بجانب المادة ٧٩ من الدستور والهدف الثاني من روية مصر ٢٠٣٠ لابد من إصدار تشريعات تتضمن مفهوم الأمن الغذائى وتعديل التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائي لتتضمن مفهوم الأمن الغذائى وإلزامها بمعدلات استدامة الغذاء.