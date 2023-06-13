انت الان تتابع خبر الداخلية تكشف تفاصيل التطوع على ملاكاتها وتحدد المشمولين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً هاماً جمعه بعدد من قادة الوزارة ومدراء الدوائر الإدارية والمالية فيها، وجرى خلال اللقاء التركيز على موضوعي المفسوخة عقودهم والتطوع بصفة عقد على ملاك وزارة الداخلية خاصة بعد إقرار الموازنة المالية من قبل مجلس النواب الموقر".وأمر الوزير "بأن تكون الفترة المحصورة بين 8/7/2023 لغاية 15/7/2023 موعداً لاستقبال المفسوخة عقودهم وإكمال إجراءات الفحص والتوزيع على تشكيلات الوزارة في الأماكن التي سيتم تحديدها من قبل مديرية إدارة التطوع برسائل نصية تصل إلى هواتف المفسوخة عقودهم وسيضاف فحص تعاطي المخدرات إلى الفحوصات الخاصة بهذه الشريحة".

ودعا البيان، المراجعون كافة من "المفسوخة عقودهم جلب بطاقة السكن والبطاقة الوطنية ( حصراً ) وسيسقط حقهم عند انقضاء المدة المقررة المشار إليها آنفاً".

أما بالنسبة للتطوع بصفة شرطي بعقد على ملاك وزارة الداخلية في مديرية المرور والشرطة المحلية والدفاع المدني، بينت الوزارة، أنه سيكون على مدة ثلاث سنوات وسيتم اختيارهم على أساس النسب السكانية لكل محافظة بموجب التعداد العام لوزارة التخطيط، ويخول قادة الشرطة في المحافظات كافة صلاحيات توقيع العقود مع المتطوعين الذي سيجري توزيعهم حسب حاجة كل محافظة على الاقضية والنواحي والمدن في كل محافظة".

وأوضحت، أن "الفئة المشمولة بموضوع العقود من مواليد ( 1/7/2001 ولغاية 1/7/2005) حصراً والشهادات المطلوبة للتطوع هي (خريجي الابتدائية والمتوسطة)، وستكون هناك نسبة معينة من القبول تخصص للعنصر النسوي".

