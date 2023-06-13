شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية شباب الأحزاب يعلن موافقته على 5 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط.

وقال النائب عماد خليل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى: "وصلنا لمعدل أن وزارة البترول لديها استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي في المواقع الجديدة لتصل الحصول على نسبة 61 % من ناتج الاستكشاف في هذه المواقع".

وأضاف "خليل": "هناك خطة لحفر أكثر من 30 بئر خلال العامين القادمين، مثمنا السياسة الرشيدة للوزارة البترول في صياغة العقود، كما أشاد بدور رئيس شركة إيجاس، الذي يلعب دورا كبيرا في التوافق مع الشركات الأجنبية لا سيما الشقيقة آخرها الجانب الأردني في هذا المجال.