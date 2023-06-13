شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: نجحنا فى استضافة 320 بطولة على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي والشبابي ورعاية الموهوبين الأفارقة من خلال تنفيذ العديد من البطولات المشتركة التي تسهم في تبادل الثقافات وتنمية العلاقات بين الدول الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، علي أهمية دور وزارة الشباب والرياضة، في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في الجانب الرياضي باعتباره قوي ناعمة، داعيا إلى أهمية تطوير فكرة إنشاء فروع للأندية المصرية في أفريقيا، قائلا: "مجال الرياضة له تأثير قوي، وأكثر شيء يوصل الناس ببعضها البعض وتقريب الشعوب".

وتساءل "الجبلي": "عما إذا كان هناك وحدة منشأة ومختصة داخل وزارة الشباب والرياضة تُخطط للتعاون مع الجانب الأفريقي في مجال الرياضة، وثمن "الجبلي " جهود وزير الشباب والرياضة علي المستوي المحلي، لاسيما الاهتمام بمراكز الشباب الذي يعد من الأولويات لأهميته.

واستهل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كلمته بتأكيدة علي التواجد المصري في أفريقيا رياضيا، كقوي ناعمة هامة، من خلال المبادرات المختلفة، لافتاً إلى الحرص مع إعادة الهيكل التنظيمي للوزارة إنشاء "وحدة للسياسات"، وتم وضع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا استراتيجية وطنية للشباب أحد محاورها الرئيسية العلاقات الثنائية والأفريقية والتواجد كقوي ناعمة.

وأوضح "صبحي" أن الرياضة ليست كرة القدم فقط رغم أهميتها، مشيرا إلى الحرص علي الاستثمار أيضا في الألعاب الأخري. ولفت "صبحي" إلي النجاح المصري في استضافة نحو 320 بطولة على أرض مصر الفترة الأخيرة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم معنويا، مشددا علي اهتمامه بالمنتخبات القومية، وأن يكون هناك رؤية لتطويرها مستقبلا وألا تُدار بشكل عشوائي.

من جانبه، لفت محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، إلي الريادة المصرية علي المستوي الافريقي، ولعل آخرها فوز النادي الأهلي بأكبر بطوله قارية، مؤكدا علي وجود توجه من الأندية المصرية في إنشاء نوادي في الدول الأفريقية ومنهم قيام أحد الأندية الخاصة بإنشاء فرع في دولة كينيا.