شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تبحث إنقاذ الأندية الشعبية الثلاثاء بحضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة وزير الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الأندية الشعبية ، لمناقشة كيفية دعم الأندية الشعبية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار

وأكدت النائبة ميرال الهريدي ، أن مسألة دعم نادي الإسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي، خاصة أنه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الإدارات السابقة التي تسببت في وصول النادي إلى تلك الحالة التي يعاني منها حاليا .

وعقب وكيل وزارة الشباب بمحافظة الإسماعيلية، على مطالب النائبة ميرال الهريدي بمعاقبة رؤوساء مجالس الإدارة الذين تسببوا في انهيار النادي، مؤكدا أن مديرية الشباب اتخذت إجراءات فعلية لمحاسبة مجالس الإدارة السابقة التي ارتكبت مخالفات وتسببت في تردي أوضاع النادي .

وهو ما اتفق عليه أيضا النائب أحمد دندش ، الذي أكد أن تشجيع نادي الإسماعيلي أهم لأبناء المحافظة من الأكل والشرب وهو ما يتطلب تقديم كافة الدعم اللازم من الحكومة للنادي .

وأكد الدكتور محمود حسين، أنه يتفق مع النواب أن دعم النادي الإسماعيلي والأندية الشعبية ، بمثابة أمن قومي، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على دعم الأندية الشعبية والجماهيرية حتي لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة .

وأشار إلى أن اللجنة طوال دور الانعقاد حريصة على فتح ملف دعم الأندية الجماهيرية، لاسيما أنها أندية مظلومة في الموارد ونسعى لمساعدتها.

وأوصى رئيس لجنة الشباب في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وممثلي الأندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي إنقاذ تلك الأندية .