شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.."ابدأ": المبادرة تساند المشروعات وتدخل فى شراكات لتوطين صناعات بمصر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مريم أحمد من مبادرة "ابدأ" إن المبادرة تساند المشروعات وتدخل في شراكات لتوطين صناعات تدخل لأول مرة في مصر، وكذلك استغلال اصول الدولة والتكامل معاها، مشيرة إلى أن المبادرة تدرس الدخول في شراكات مع بعض شركات القطاع العام لتدعيمها وتحويل خسائرها إلى مكاسب وذلك وفقا لدراسات من جهات مستقلة.

وأوضحت، أن المبادرة تراعي وثيقة ملكية الدولة قبل المشاركة في أي قطاع، كما أنها تراعي إمكانية الدخول في مجال والتخارج منه خلال مدة محددة بعد تحقيق أرباح يمكن اعادة استغلالها في الاستثمار في قطاعات جديدة، مؤكدة أن هناك توجه من الدولة وأجهزتها لتشجيع القطاع الخاص.

جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.