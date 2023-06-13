شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": الدولة داعمة للاستثمارات.. ونطالب بضخ المزيد بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي اليوم الثلاثاء ستيفن شيجي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم أفريقيا، وأيمن عصام نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والشئون القانونية، وعددًا من قيادات فودافون مصر .

وفي البدايه رحب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم افريقيا و ممثلي فودافون مصر، مؤكداً علي التعاون المثمر مع شركات قطاع الاتصالات ، وخاصة فودافون عند وضع التشريعات ومنها قانون حماية البيانات الشخصية ، وذلك من خلال حضورهم اجتماعات اللجنة ومناقشتها لمشروعات القوانين التي تهم القطاع والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكداً أنها كانت مطابقه للضوابط والمعايير، وجميعها كانت كانت لصالح الاستثمار .

وأكد "بدوي" دعم الدولة المصرية للاستثمارات وخاصة الواعدة منها، مطالبا بضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري في ظل مناخ جاذب للاستثمار وتشريعات تخدم بيئة الاستثمار.

ولفت "بدوي " إلى استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم بالمساهمة في القوانين والتشريعات التي تدعم جهود الاستثمار والتطورات الحديثه في القطاع.

وطالب اعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الزيارة بالتوسع في الاستثمارات في السوق المصري ، مؤكدين أن فودافون مصر من أكبر الكيانات واحد الشركات الرائدة في مجالها، وحققت نجاحات كبيرة، ونتنمي ضخ مزيد الاستثمارات .

من جانبه تقدم ستيفن شيجي بالشكر للجنة الاتصالات بمجلس النواب على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى التاريخ الكبير مع مصر وأفريقيا، في ظل وجود480 مليون عميل في أفريقيا، ونحن حريصون على تقديم أفضل الخدمات.

وطالب ستيفن شيجي بمزيد من التعاون بين اللجنه وشركات قطاع الاتصالات وخاصة فودافون للتعرف على التطورات والتحديثات التي تطرأ على التكنولوجيا التي تتغير بشكل كبير وسريع، للوصول إلى إلى آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى الثقة الكبيرة في الاستثمار في مصر، خاصة مع دور البرلمان في خلق بيئة تشريعيه جاذبة، وإقرار حوافز للاستثمار.

فيما أشاد أيمن عصام نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر بدور اللجنة علي مدار السنوات الماضية وعلى جهودها لخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار في القطاع.